Кинематографисты из Ростова завершили съемки фильма о добровольцах Донбасса

По словам автора сценария Андрея Кудрякова, идеей создания послужил визит поисковиков и общественников в зону СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая. /ТАСС/. Ростовская творческая группа режиссера Юрия Мальцева завершила съемки документального фильма "Добровольцы. Воспоминания о будущем", проходившие в зоне специальной военной операции при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом журналистам во вторник сообщил автор сценария Андрей Кудряков.

"Наши "Добровольцы" - это и Марьинка, и Авдеевка, и Угледар и другие тяжелые направления. Кого мы снимали? В тизере вы увидели и девчонок, тех девушек-добровольцев, которые пошли на фронта специальной военной операции, чтобы наравне с мужчинами выполнять самые сложные задачи. Это и лидеры добровольческого движения, такие как Ходаковский и Александр Бородай, руководитель Союза добровольцев Донбасса. У нас в фильме будет его очень интересное интервью о том, почему человек оставляет налаженный быт, прекрасную работу, бизнес и уходит туда, где его жизнь абсолютно меняется и каждый день может закончиться, в чем причина такого его поступка", - сказал Кудряков.

Он отметил, что идеей создания послужил визит поисковиков и общественников в зону СВО и общение с добровольцами. По словам директора центра Медиастратегий Марка Быкова, возможным продолжением документальных фильмов станут истории местных жителей - представителей гражданских профессий.

"Историю необходимо запечатлеть при помощи таких фильмов, именно фильмы должны передавать то, что сегодня происходит в соседнем нашем регионе. В Великую Отечественную войну кинематографисты ездили, снимали. Сегодня такая же ситуация. Это необходимо сохранить. Помимо военной тематики, возможно, не хватает фильмов, которые бы рассказывали про гражданские профессии находящихся там людей, врачей, преподавателей, они тоже играют роль в становлении", - сказал Быков.

Премьерный показ документального фильма "Добровольцы. Воспоминания о будущем" намечен на конец лета, творческая группа ожидает прибытие добровольцев - участников фильма.