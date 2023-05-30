"Вызов" стал самым кассовым российским фильмом неновогоднего проката

Сборы фильма составили более 1,67 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Космическая драма режиссера Клима Шипенко "Вызов", которая стала первым в мире художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС), стала самым кассовым фильмом среди российских проектов, выходивших в неновогоднем прокате. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании-дистрибьютора "Централ партнершип" (ЦПШ).

"Космическая драма "Вызов" <…> спустя пять недель после выхода на большие экраны стала самым кассовым фильмом среди российских проектов, выходивших в прокат не в новогодний уикенд", - рассказали в пресс-службе.

Согласно данным, которые привели в пресс-службе, по состоянию на утро 30 мая сборы "Вызова" составили более 1,67 млрд рублей. На данный момент на фильм продано 5,1 млн билетов, из них 977 тыс. билетов по Пушкинской карте (19%). В целом за период с февраля по май 2023 года "Вызов" лидирует по количеству посещений по Пушкинской карте среди других фильмов.

"Вызов" является совместным проектом Первого канала, "Главкосмоса", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, при поддержке Фонда кино. Для съемок фильма 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли актриса Юлия Пересильд. По сюжету "Вызова" торакальный хирург Женя в исполнении Пересильд за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей предстоит провести сложную операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

В съемках на МКС принимали участие космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев, Елена Валюшкина, Александр Самойленко и другие.