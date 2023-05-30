Александринский театр запустил акцию к дню рождения Александра Пушкина

В группе театра в сообществе в "ВКонтакте" будут выкладывать ролики, на которых артисты прочтут произведения писателя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Александринский театр к дню рождения Александра Пушкина запустил во вторник акцию в своем сообществе в "ВКонтакте". Она продолжится до 6 июня.

"В ходе акции артисты театра прочтут избранные строки классика. Небольшие ролики будут выкладываться в группе театра с 30 мая до 6 июня. Театр приглашает присоединиться к этому событию и всех пользователей "ВКонтакте", и коллег по цеху из театров России", - сообщили в пресс-службе Александринки.

В акции примут участие артисты, задействованные в спектакле "Руслан и Людмила", поставленном Антоном Оконешниковым по пушкинской поэме. В их числе Дмитрий Белов, Дмитрий Бутеев, Анастасия Гребенчук, Иван Жуков, Людмила Волкова, Владимир Маликов, Сергей Мардарь, Мария Нефедова, Иван Трус, Максим Яковлев.

Для подписчиков и зрителей акция станет еще и возможностью заглянуть в закулисье Александринского театра - ролики снимались во внутренних помещениях театра, где шла подготовка к спектаклю, кто-то из участников уже в костюмах своих героев, кто-то в гриме.

Ролики будут выкладывать с хештегом #НиДняБезПушкина. Все желающие смогут присоединиться к проекту, сняв и выложив у себя на странице в "ВКонтакте" видео, где запечатлено чтение фрагмента стихотворения Пушкина. Авторы понравившихся видеороликов получат призы от театра и "ВКонтакте", в том числе возможность посетить один из показов спектакля "Руслан и Людмила".

Александр Пушкин бывал на спектаклях Александринского театра. В советское время он носил название Ленинградский государственный академический театр драмы имени Александра Пушкина. Его в просторечии и сейчас нередко называют Пушкинским. Здесь неоднократно ставились сочинения Александра Сергеевича. Корифей Александринской сцены народный артист России Николай Мартон в нынешнем сезоне сыграл в Царском фойе моноспектакль "Александр Пушкин. Стихи и мысли", приурочив премьеру к 60-летию своего служения старейшей русской драматической сцене.