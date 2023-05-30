Times: музыкальный каталог Queen могут продать более чем за $1 млрд

По данным издания, звукозаписывающая компания Universal Music Group ведет переговоры о покупке прав на песни, написанные в 70-х и 80-х годах, у Disney Music Group

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Часть музыкального каталога британской рок-группы Queen, охватывающая основной период творчества коллектива, может быть продана новому правообладателю за сумму, превышающую $1 млрд. Как сообщает во вторник газета The Times, звукозаписывающая компания Universal Music Group ведет переговоры о покупке прав на песни Queen, написанные в 70-х и 80-х годах прошлого века, у Disney Music Group.

Телекомпания CNN, ссылаясь на знакомый с ходом переговоров источник, сообщает, что сделка может быть заключена в течение ближайшего месяца, а ее размер станет рекордным для музыкальной индустрии. В настоящий момент рекорд принадлежит американскому певцу и музыканту Брюсу Спрингстину, который в 2021 году продал права на полный каталог своих песен музыкальному подразделению компании Sony за сумму, которая оценивается в $500-550 млн. Потенциально более дорогими считаются музыкальные каталоги Майкла Джексона, The Beatles и Queen, интерес к творчеству которой значительно вырос после того, как в 2018 году на экраны вышел художественный фильм "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), рассказывающий историю группы и ее вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991).

За последние годы права на свое музыкальное наследие за десятки и сотни миллионов долларов продали многие известные рок-музыканты, включая Дэвида Боуи, Нила Янга, Пола Саймона, членов групп Aerosmith и Motley Crue.

Права Disney Music Group на произведения Queen распространяются только на Северную Америку. В остальном мире правообладателем является компания Queen Productions Ltd., которой в равных долях владеют члены группы Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон, а также фонд, управляющий наследством Фредди Меркьюри, которое он поделил между своими родителями, сестрой и Мэри Остин, которую музыкант называл "любовью всей своей жизни" и "гражданской женой".