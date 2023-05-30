В Сирии одобрили российский проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире

Работы могут начаться в августе-сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Российский проект реставрации Триумфальной арки Пальмиры одобрила сирийская сторона после его представления на международной конференции в Пальмире и Дамаске. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного Эрмитажа, который принимает участие в подготовке проектов по реставрации объекта Всемирного наследия совместно с Институтом истории материальной культуры РАН.

"Конференция была организована управлением древностей и музеев Министерства культуры Сирии, Сирийским фондом развития и Институтом истории материальной культуры РАН. В ней принял участие директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава международного научного комитета, сопровождающего проект на разных его этапах. Группе экспертов и представителям ЮНЕСКО, Министерства культуры Сирии, Сирийского фонда развития и Дамасского университета были представлены итоги полевых работ. В результате обсуждений проект был одобрен и признан соответствующим критериям и требованиям ЮНЕСКО (Пальмира - объект культурного наследия ЮНЕСКО) и законодательству Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Утвержденный в Сирии проект направляется в ЮНЕСКО, после его одобрения и финального согласования организацией начнутся работы по реставрации памятника, уточнили в музее.

В марте 2022 года Институт истории материальной культуры РАН, который проводил исследования памятников Пальмиры и составил наиболее полную трехмерную модель состояния объекта ЮНЕСКО, подписал договор с департаментом древностей и музеев в Сирии о реставрации Триумфальной арки. Проект выполняется российскими и сирийскими специалистами под эгидой Русского географического общества при поддержке Минобороны России. В течение года проводились исследования, на основе которых разработали проект, позволяющий приступить к реставрации памятника.

В апреле проект реставрации Триумфальной арки одобрили на заседании ученых советов Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института. Там объявили, что реставрация арки после согласования проекта в Сирии и ЮНЕСКО может начаться в августе-сентябре и продлится около трех лет.

Античный памятник

Триумфальную арку Пальмиры взорвали в мае 2015 года боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город основал библейский царь Соломон. Развалины Пальмиры внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.