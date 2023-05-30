Карловарский кинофестиваль в этом году пройдет без фильмов из России и Китая

В главной конкурсной программе смотра в нынешнем году будет представлено только 11 картин

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль в городе Карловы Вары на западе Чехии в текущем году пройдет без участия в его программе фильмов из России и Китая. Об этом сообщил художественный руководитель смотра Карел Ох, слова которого привел во вторник новостной портал denikn.cz.

"Отдел формирования программы фестиваля выбирал в этом году [для включения в программу смотра] из 2 тысяч фильмов, что на 400 больше, чем в прошлом году", - сказал Ох. Среди претендентов на внесение в список фестивальных картин было, как отметил он, несколько кинолент из РФ и КНР, но ни одна из них в него не вошла.

"В этом году было лишь несколько представленных [для включения в программу смотра] российских фильмов", - сказал Ох. Российские кинематографисты, по его словам, устранились от участия в международных смотрах из-за ситуации на Украине.

Организаторы карловарского фестиваля, по словам художественного руководителя, планировали включить в его главную конкурсную программу один из последних вышедших в КНР полнометражных художественных фильмов, но затем по независящим от них причинам были вынуждены отказаться от этого. Поэтому в главной конкурсной программе смотра в нынешнем году будет представлено только 11 картин, а не 12, как было в прошлые годы.

В Карловых Варах кинофестиваль пройдет с 30 июня по 8 июля. В этом городе он состоится уже в 57-й раз. "Хрустальный глобус" - почетный приз престижного смотра, как проинформировала его дирекция, будет вручен за выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа новозеландскому актеру и режиссеру Расселу Кроу.

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе. Он ровесник Каннского смотра - оба ведут свою историю с 1946 года. В Чехии киносмотр проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 гг. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.