Президентский фонд культурных инициатив поддержал 750 музыкальных проектов

Генеральный директор организации Роман Карманов сообщил, что сейчас фонд поддерживает сразу несколько музыкальных фестивалей, которые направлены на поиск молодых исполнителей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив с момента создания в 2021 году поддержал около 750 музыкальных проектов, выделив на них более 4 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению фестиваля "Воздух Карелии", рассказал генеральный директор организации Роман Карманов.

"За эти два года мы поддержали порядка 5 тыс. проектов, среди которых 750 - это проекты музыкальные. То есть они разной музыкальной направленности. Это и акселераторы музыкальные, фестивали, конкурсы по выявлению молодых артистов. Это огромное количество музыкальных мероприятий, которые не могли бы состояться, если бы не появилась поддержка государственная. На текущий момент объем денег, которые на 750 проектов уже распределены, это больше 4 млрд рублей", - сообщил он.

Карманов отметил, что теперь организаторы таких фестивалей могут полагаться на государство вместо спонсоров.

По словам гендиректора Президентского фонда культурных инициатив, сейчас организация поддерживает сразу несколько музыкальных фестивалей, которые направлены на поиск молодых исполнителей. В их числе "Нашествие: молодые ветра", "Сам.Фест", "Ленинградские мосты" и "Воздух Карелии".

"Это все работает на появление новых имен, о которых мы с вами мечтаем. И вообще-то говоря, фестивали являются одним из самых эффективных лифтов, которые работают на то, чтобы появлялись молодые артисты, которым, конечно, нужны площадки для самовыражения. Как раз "Воздух Карелии" - это одна из таких площадок, которая себя зарекомендовала", - считает собеседник агентства.

Два года назад, 17 мая 2021 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О создании Президентского фонда культурных инициатив". С того момента ПФКИ подвел итоги восьми конкурсов на предоставление грантов для реализации творческих проектов, четыре из которых - специальные, нацеленные на поддержку жителей новых регионов РФ и их интеграцию в историко-культурное пространство России. Согласно статистике, в среднем поддержку находит каждый 10-11 проект.

Музыкальный фестиваль "Воздух Карелии" проводился с 2005 по 2015 годы, собирая до 30 тыс. зрителей. В 2023 году в программе возрождающегося фестиваля более 40 групп и музыкантов разных форматов и направлений, среди них "Алиса", "СерьГа", Гарик Сукачев, TODD и многие другие.