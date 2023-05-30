В Красноярском крае исполнители российского джаза дадут 12 концертов

Выступления состоятся в шести городах региона

КРАСНОЯРСК, 30 мая. /ТАСС/. Исполнители российского джаза дадут 12 концертов в Красноярском крае в рамках фестиваля "Джаз над Енисеем", который пройдет в регионе с 30 июня по 2 июля. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба Красноярской филармонии.

"В Красноярском крае с 30 июня по 2 июля 2023 года пройдет фестиваль "Джаз над Енисеем". 12 концертов в шести городах региона дадут не только именитые джазовые артисты, но и известные эстрадные исполнители, которые представят специальные программы", - сообщили в пресс-службе.

Откроет фестиваль концерт L’One (Леван Горозия) с участием групп Dizzy Dutch Duck и Ubel. На фестивале выступит пианист Олег Аккуратов, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, певец Дмитрий Маликов, джазовый органист Владимир Хомяков.

Артисты дадут концерты в Красноярске, Канске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске и Енисейске.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group, правительство Красноярского края.