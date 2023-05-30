В 2023 году в кинотеатрах выйдет 14 российских полнометражных мультфильмов

Гендиректор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева отметила, что в 2022 году в связи с уходом с рынка РФ крупных западных студий особенно остро встал вопрос полнометражных анимационных фильмов для кинотеатров, однако отечественные производители мультфильмов были к этому готовы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские анимационные студии в этом году выпустят для показа в кинотеатрах порядка 14 полнометражных мультфильмов. В прошлом году в кино вышло 13 полнометражных анимационных картин, сообщила председатель правления Ассоциации анимационного кино, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

"За 2022 год вышло 13 полнометражных фильмов, два из которых - "Союзмультфильма", и блокбастер "Чебурашка", который собрал почти 7 млрд [рублей], к которому тоже наша студия имела непосредственное отношение. <...> В 2023 году выйдет уже 14 анимационных полнометражных фильмов", - рассказала она президенту РФ Владимиру Путину, который посетил во вторник в центре "Зотов" выставку "Развитие креативной экономики в России".

Слащева отметила, что в прошлом году в связи с уходом с российского рынка крупных западных студий, особенно остро встал вопрос полнометражных анимационных фильмов для кинотеатров, однако отечественные производители мультфильмов были к этому готовы. "Сейчас нам необходимо сделать прорыв в полнометражной анимации для кинотеатров и в детско-семейном кино", - добавила она.

Ранее Слащева сообщила, что российским анимационным студиям потребуется минимум пять-семь лет, чтобы заместить полнометражный анимационный детский контент покинувших Россию иностранных мейджоров. Она также отметила, что за последние 10 лет количество анимационных студий в стране выросло втрое, а объем рынка увеличился в пять раз.