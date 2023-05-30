Путин поддержал идею открытия кинозалов в сельских домах культуры

Речь идет примерно о 20 тыс. домов культуры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и селах.

Глава государства во вторник посетил культурно-образовательный кластер в центре "Зотов" на Ходынке, где среди прочего осмотрел стенд компании "Экстра синема". Ее гендиректор Петр Чиряев рассказал президенту про российскую технологию кинопроката, разработку цифрового проектора и запуск новых стандартов кинопоказа, адаптированных для сельской местности. Также он предложил оснастить кинозалами около 20 тысяч домов культуры в малых городах и селах. "Это то, что нужно. Отличная идея", - поддержал его Путин.

Чиряев рассказал о запуске проекта по оснащению школ проекторами, обратил внимание на то, что коллективный просмотр фильмов - "это другое абсолютно восприятие контента". "Конечно, конечно, и эмоции другие", - согласился Путин.

В заключение Чиряев высказал предложение о запуске государственной программы кинофикации сельских территорий. По его словам, она поможет консолидировать российское общество и укрепит культурный и технологический суверенитет страны. "Полностью согласен и поддерживаю", - ответил глава государства.