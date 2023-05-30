В Тамбовской области намерены отреставрировать 10 объектов культурного наследия

В регионе, в частности, проведут работы в доме купца Мухина

ТАСС, 30 мая. Специалисты в Тамбовской области отремонтируют в 2023 году 10 объектов культурного наследия, сообщила во вторник пресс-служба администрации Тамбова.

"В Тамбове приступили к ремонту первого из десяти домов-объектов культурного наследия, вошедших в этом году в губернаторскую программу "Наследие Тамбовщины". Преимущественно везде пройдет ремонт фасадов и кровель, также дополнительно приведут в порядок фундамент, инженерные сети и подвальные помещения. Исторический облик домам вернут уже к концу 2023 года", - говорится в сообщении.

Дом купца Мухина, где отремонтируют фасад и кровлю, стал первым объектом в плане программы, уточнили в пресс-службе.

В царские времена здание принадлежало купцу Мухину. Затем здесь долгое время располагалось медицинское учреждение, мастерские. В реестр объектов культурного наследия регионального значения дом внесли в 1989 году.