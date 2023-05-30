В Нижнем Новгороде представили 200 произведений русского авангарда из уральских собраний

В экспозицию вошли, в частности, работы Казимира Малевича и Василия Кандинского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Выставка "Другие грани: русский авангард из музейных и частных собраний Урала" открылась во вторник в выставочном пакгаузе на нижегородской Стрелке, передает корреспондент ТАСС.

Гендиректор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин отметил, что проект стал крупнейшим в регионе из тех, что посвятили русскому авангарду. "Сегодня, несомненно, один из самых масштабных проектов Нижегородского государственного художественного музея, точно самый значимый на сегодняшний день проект, который мы подготовили в пакгаузе. "Русский авангард из музейных и частных собраний Урала" - это самый масштабный проект, посвященный русскому авангарду за последние несколько лет в России, и точно самый крупный в регионе. Свыше 200 работ приехали в Нижний Новгород", - сказал Жукарин.

Он отметил, что на выставке представили "настоящие и мощные имена", которые известны во всем мире. "Эти работы за последние 30 лет прославляли русскую культуру от Бразилии до Китая", - добавил Жукарин.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал журналистам, что проект в выставочном пакгаузе на Стрелке стал масштабным для пространства с момента открытия. "Сегодня, фактически спустя год после завершения строительных работ, здесь такая по-настоящему первая большая выставка из серьезного искусства, проверенного временем. Все выглядит совершенно фантастически и похоже, что пакгаузы становятся одним из ключевых новых культурных центров в Нижнем Новгороде и во всей стране", - сказал Беркович.

Кандинский и Малевич

Экспозиция состоит из нескольких разделов. В первом показаны направления, предшествующие радикализации художественного языка, но уже содержащие в себе ее ростки - символизм, неоимпрессионизм, модерн.

Второй - основной раздел экспозиции - составляют произведения художников авангарда всех его ведущих направлений. Неопримитивизм представлен картинами Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой. С "московскими сезаннистами" можно будет познакомиться благодаря работам Петра Кончаловского, Александра Куприна, Ильи Машкова, Роберта Фалька. Кубофутуризм ярко демонстрируют картины Надежды Удальцовой, Натана Певзнера, Веры Пестель, Любови Поповой и Петра Соколова.

На выставке также представлена работа Василия Кандинского "Импровизация №217. Серый овал", картина представляет направление "живописный экспрессионизм". Кроме этого, в пакгаузе выставили картину Малевича "Супрематизм", созданную и впервые показанную в 1915 году на выставке "0,10".

Третий раздел выставки посвятили авангардному движению 1920-1930-х годов. Посетители смогут увидеть картины Митрофана Берингова, Павла Сурикова, Сергея Кольцова, Магдалины Вериго, Владимира Иконникова, Виктора Дубяго.

О пакгаузах

Ажурные металлические конструкции, установленные на Стрелке, - пакгаузы - это часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов.

Обнаружили пакгаузы только в 2015 году. Металлические каркасы избавили от кирпичных стен и шиферных крыш. Внутри них разместили выставочный и концертный залы.