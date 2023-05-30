На возведение фондохранилища Тульского музейного объединения выделят более 750 млн рублей

Строительство планируют завершить в 2023 году

ТАСС, 30 мая. Объем инвестиций в связи с удорожанием проекта по возведению фондохранилища для Тульского областного музейного объединения увеличится на 68%, до 756 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"30 мая губернатор Алексей Дюмин проинспектировал строительство фондохранилища Тульского областного музейного объединения. Глава региона отметил, что в коллекции объединения 220 тыс. экспонатов. С учетом удорожания цена контракта составит 756 млн рублей. Строительная готовность объекта составляет 62%", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, особую ценность представляют произведения из фондов музея изобразительных искусств, в том числе редкие полотна XVI-XX веков Айвазовского, Поленова, Сурикова, Репина, Шишкина, Серова, а также известных художников из Германии, Италии, Франции, Голландии. "Долгое время проблемой было отсутствие условий для должного хранения коллекции музея. Для ее решения необходимо было строительство фондохранилища. Мы обратились к президенту России Владимиру Владимировичу Путину, и он нас поддержал. Сейчас работы идут по графику и завершатся в этом году", - передает пресс-служба слова Дюмина.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Элеоноры Шевченко, выделили дополнительные деньги из федерального бюджета, предусмотрели софинансирование от региона. Строительство началось в 2021 году, в 2022 году контракт заключили с новым подрядчиком - компанией АО ГК "ЕКС". Ранее сообщалось, что при проведении работ возникли проблемы с первым подрядчиком, однако их удалось решить, заключив новый контракт. Из федерального бюджета на реализацию проекта изначально выделили порядка 450 млн рублей.