"Ведомости": Минкультуры исключило из экспертных советов несколько кинорежиссеров

Как сообщает газета, речь идет об Алексее Учителе, Алексее Федорченко, Владимире Хотиненко, продюсерах Петре Анурове, Антоне Златопольском и других

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минкультуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, которые отбирают заявки организаций кинематографии на получение государственных субсидий. Как пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на приказы министерства, в советах больше нет некоторых режиссеров или топ-менеджеров видеосервисов.

Так, из советов вывели режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского и других.

Вместе с тем, пишет издание, в составе увеличилось число представителей Минкультуры, а также появились новые члены. Например, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.

"Ведомости" направили запрос в Минкультуры.