В Подмосковье стартует фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского"

Смотр пройдет с 31 мая по 10 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. В культурном центре "Усадьба Кривякино" в Воскресенске Московской области в среду откроется V Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" , сообщила пресс-служба смотра.

"На нашем фестивале мы прежде всего отдаем дань его величеству актеру. В финале мы будем награждать именно артистов - за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт. Ведь театр всегда был славен актерами. Театр рассказывает истории, показывая на сцене "жизнь человеческого духа", как говорил Станиславский", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя фестиваля, народного артиста РФ Сергея Безрукова.

Смотр пройдет с 31 мая по 10 июня в Москве и Подмосковье. Фестивальные спектакли покажут в Московском Губернском театре (МГТ), на сцене Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" и Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Постановки представят коллективы из восьми городов: Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. В афише - как классика, так и спектакли по произведениям современных авторов. Ожидается и образовательная программа с мастер-классами и лекциями для студентов театральных вузов.

В день открытия в "Усадьбе Кривякино" гостей ждет open-air версия спектакля МГТ "Собака на сене" режиссера Александра Коручекова. А завершит работу смотр 10 июня в МГТ. Будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль и актерский дуэт. Победители получат памятные статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры Станиславского из фарфора, созданные мастерами Дулевского фарфорового завода. Обладателю спецприза будет вручен памятный подарок, изготовленный объединением "Гжель".

В жюри смотра вошли театральные критики, это доцент Школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Дадамяна Павел Руднев, руководитель театроведческого курса (совместно с Борисом Любимовым) в РИТИ-ГИТИС Анастасия Иванова, журналист Ксения Аитова.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, организаторами являются Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Безрукова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".