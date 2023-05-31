В театре "Школа драматического искусства" состоится премьера спектакля "Васса Железнова"

Показы пройдут 31 мая и 1 июня на Сцене на Сретенке

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Театр "Школа драматического искусства" представит в среду премьеру спектакля "Васса Железнова" в постановке заслуженного артиста России режиссера Игоря Яцко, сообщила пресс-служба театра.

"Через Горького мы погружаемся в самую глубь жизни нашей и жизни нашей души, где уже душа плотнеет, там происходят самые главные тектонические сдвиги. И у Горького всегда за персонажами, людьми, ситуациями стоит еще какое-то более глубокое жизненное начало, такие метафоры, когда есть семья, а семья равна стране, а страна равна народу. И это все имеет свои глубинные нити, струны", - сказал режиссер ТАСС перед премьерой.

Он признался, что давно хотел поставить Горького, а над этой постановкой создатели спектакля начали работу еще до карантина, введенного в связи с коронавирусной инфекцией. Яцко взял за основу вторую редакцию пьесы Максима Горького. "Васса Железнова" была написана в 1910 году и переработана в 1935 году. Режиссер пояснил, что эта редакция - последняя пьеса писателя и может восприниматься на "уровне завещания". "Я услышал в этой редакции какой-то опыт времени самого Горького. От 1910 года до 1935-го прошло очень много событий. Если 1910 год наполнен романтикой, жаждой перемен, то 1935 год наполнен уже плодами, результатами и опытом", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при переписке пьесы писатель изменил главных героев. "Те, кто были женами сыновей, стали дочерями Вассы, а сыновья исчезли. И вообще речь идет о наследнике, о продолжателе дела. Значит, наследниками становятся женщины. Васса взяла вместо мужчины руль, и наследие свое передать ей некому", - сказал режиссер, добавив, что одна из дочерей главной героини "не от мира сего", а на другую повлияли революция и заграница, осталась надежда только на внука Колю.

Роль Вассы исполняет в спектакле заслуженная артистка РФ Людмила Дребнева, Яцко играет ее супруга. Также в постановке задействованы Ольга Баландина (Рашель), Олег Охотниченко (Прохор Борисович Храпов), Анастасия Привалова (Людмила), Арина Федосенко (Наталья) и другие актеры. Фигуру главной героини режиссер назвал противоречивой. "Она для меня противоречивая, но она светлая. Она совершает много ошибок, но намерения у нее самые жизненные и самые светлые. Потом она втиснута во взаимоисключающие предлагаемые обстоятельства. Она руководитель, она как бы капитан корабля, потому что капитан Железнов в силу своей натуры руль бросил, а она этот руль взяла. Корабль плывет, она должна вести его. Но вести трудно", - отметил Яцко.

Второй вариант пьесы Горького был особенно популярен в советское время, однако подчас образ заглавной героини трактовали как властную и корыстолюбивую женщину, позднее ее стали представлять как хранительницу семьи, способную на любой поступок ради ее благополучия. Премьерные показы пройдут 31 мая и 1 июня на Сцене на Сретенке.