Создатели "Ералаша" к 50-летию киножурнала хотят снять полнометражный фильм о Грачевском

По словам гендиректора "Ералаша" Аркадия Григоряна, лента будет посвящена также киножурналу в целом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Создатели "Ералаша" к 50-летию киножурнала, которое отметят в 2024 году, планируют снять полнометражный документальный фильм о его основателе и художественном руководителе Борисе Грачевском. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Ералаша" Аркадий Григорян.

В прошлом году создатели киножурнала объявили о работе над первым фильмом о Грачевском. Короткометражный документальный фильм "Дядя Боря Ералаш" впервые покажут на открытии Международного кинофестиваля "Грачевский" 1 июня. "Это первый, но не последний документальный фильм. Я уже говорил, что хронометраж фильма [составляет] 26 минут. Для широкого проката, мне кажется, что это не совсем формат. Мы планируем делать к 50-летию еще документальную ленту, но она будет полнометражной. Надеюсь, что у нас все получится, и тогда мы сможем говорить о широком прокате", - сказал Григорян.

По его словам, полнометражная лента будет посвящена не только Грачевскому, но и "Ералашу" в целом. "Невозможно не говорить о "Ералаше", когда мы говорим о Грачевском", - добавил собеседник агентства.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Среди его наград ордена Почета и Дружбы.

Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.