Россияне назвали любимых героев детства

Согласно опросу сервиса "Литрес" и онлайн-кинотеатра Wink, ими стали Кот Матроскин и Котенок Гав

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кот Матроскин, созданный писателем Эдуардом Успенским, Котенок по имени Гав из одноименного мультфильма Льва Атаманова и Домовенок Кузя возглавили рейтинг любимых героев детства у россиян. В топ-10 также вошли Заяц из мультсериала "Ну, погоди!", Алиса Селезнева и Кот Леопольд, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" в среду.

В преддверии Международного дня защиты детей книжный сервис "Литрес" и онлайн-кинотеатр Wink провели совместный опрос, на основе которого составили топ-10 любимых литературных и анимационных героев детства. "Рейтинг любимых персонажей из книг и мультфильмов детства возглавил кот Матроскин. Впервые он появился в повести-сказке "Дядя Федор, пес и кот" Эдуарда Успенского, а позднее стал одним из главных героев легендарной мультипликационной трилогии о жителях деревни Простоквашино режиссера Владимира Попова. На втором месте - Котенок по имени Гав, центральная фигура одноименного цикла мультфильмов Льва Атаманова, снятого по мотивам сказок Григория Остера", - говорится в сообщении.

На третьей строчке рейтинга расположился Домовенок Кузя, сошедший со страниц писательницы Татьяны Александровой. Четвертое место у Зайца из мультсериала "Ну, погоди!". Замыкает первую пятерку героиня цикла детских фантастических книг Кира Булычева и их экранизаций Алиса Селезнева. Также в рейтинг вошли Кот Леопольд, Волк из "Ну, погоди!", Винни Пух из одноименного отечественного мультфильма, снятого по произведению Алана Милна, Мамонтенок из мультфильма "Мама для мамонтенка" и Чебурашка.

Говоря о том, что больше всего опрошенных привлекает в этих героях, большинство из них (70%) выделили доброту и искренность. 64% респондентов отметили чувство юмора и острый ум, а 55% опрошенных привлекает их обаяние и харизма. Кроме того, опрошенные высоко оценили роль подобного контента в формировании личности ребенка. Более 70% отметили, что книги и мультфильмы учат отличать добро от зла и формируют правильную систему моральных ценностей, 63% в качестве основного преимущества выделили помощь в преодолении трудностей и достижении целей, а 62% - развитие нестандартного мышления. Почти все респонденты (93%), у которых есть дети, активно знакомят младшее поколение с отечественными анимационными фильмами и произведениями, которые им самим нравились в детстве.

Рейтинг героев составлен по результатам опроса, в котором приняли участие более 1 тыс. человек старше 16 лет из разных городов России. Исследование проводилось в мае 2023 года.