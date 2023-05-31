Посвященный истории Новодевичьего монастыря музей откроется в Москве

На первом этаже комплекса будет зона для интерактивных занятий с детьми, многофункциональный зал, магазин сувениров и кафетерий, а также атриум с лестницей и лифтами

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Музей, посвященный истории Новодевичьего монастыря, откроется в Москве, общая площадь здания составит порядка 10 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"В Хамовниках откроется музей, посвященный истории Новодевичьего монастыря. Четырехэтажный комплекс с шести-семиметровой консолью и световым фонарем на кровле выполнят в стилистике необрутализма. <…> Проект, разработанный ТПО "Резерв", отличается новаторскими идеями. В основу архитектурного образа музея заложен монументальный дух брутальных стен и башен Новодевичьего монастыря с характерным контрастным сочетанием белого и терракотового оттенка", - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Отмечается, что в отделке используют объемные керамические глазурованные панели нескольких оттенков - от терракотового до темно-коричневого, белые фиброцементные панели и стеклофибробетонные плиты с контррельефным изображением Новодевичьего монастыря. Филиал Государственного исторического музея появится по адресу: Лужнецкий проезд, 15, в непосредственной близости от объекта всемирного культурного наследия "Ансамбль Новодевичьего монастыря". Его основная экспозиция будет посвящена истории монастыря в контексте русского государства и церкви.

Общая площадь здания составит порядка 10 тыс. кв. м. На первом этаже комплекса будет располагаться зона для интерактивных занятий с детьми, многофункциональный зал, магазин сувениров и кафетерий, а также атриум с открытой лестницей и лифтами, связывающими все общественные уровни музея. В подземной части здания разместится парковка для посетителей и сотрудников музея.

"Белокаменные мотивы стен и палат Новодевичьего монастыря нашли отражение и в интерьерных решениях общественных зон музея - они будут решены в лаконичной стилистике, в светлых тонах с цветовыми и пластическими акцентами в ключевых местах. В выставочных залах, расположенных на верхних этажах, планируется создать основную экспозицию, посвященную истории монастыря в контексте русского государства и церкви. Кроме того, в центре запроектирован лекционный зал на 140 мест и фондохранилища для части коллекций Государственного исторического музея", - добавил Кузнецов.

Основной подъезд к музею запроектирован со стороны улицы 10-летия Октября, а пешеходные подходы - со стороны Лужнецкого проезда. Перед главным входом сделают благоустроенную озелененную площадь с местами для отдыха.