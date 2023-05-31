Мультсериал "Улетная доставка" выйдет в телеэфир 1 июня

В этот день на телеканале "Карусель" покажут первые шесть серий

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первые шесть эпизодов комедийного мультсериала "Улетная доставка" выйдут в эфире телеканала "Карусель" в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе анимационной компании "Ярко" в среду.

"1 июня в утреннем слоте телеканала "Карусель" с 08:15 будет транслироваться комедийный ситком "Улетная доставка" от анимационной компании "Ярко". В этот день в эфир выйдут первые 6 серий мультсериала, рассказывающего о веселых приключениях команды доставщиков в фантастическом мире - "Музыкальное удовольствие", "Опасная смешинка", "Море и горы", "Последняя попытка", "Сны Розы" и "Безумный фанат", - рассказали в "Ярко".

Премьера мультсериала, предназначенного для аудитории 5-7 лет, состоялась 25 декабря 2022 года на Rutube. "Улетная доставка" также вышла в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", "Иви", Okko, Kion, Start, Wink, сервисах YouTube и VK. С 1 июня мультсериал станет доступен в онлайн-кинотеатре Premier. "Улетная доставка" рассказывает о приключениях команды доставщиков в фантастическом мире.

"Проект создан в жанре ситком и рассчитан не только на детскую аудиторию, но и взрослую, поэтому его можно и нужно смотреть всей семьей. Главная идея - выход можно найти в любой ситуации, если использовать креативное мышление и действовать сообща, - цитирует пресс-служба генерального продюсера "Ярко" Альбину Мухаметзянову. - Герои учатся нестандартно мыслить и находить самые неожиданные решения в различных обстоятельствах".