Военные дирижеры дадут концерт в парке "Ходынское поле"

Он состоится 3 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Оркестр курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета им. князя Александра Невского Минобороны РФ исполнит известные марши и популярные мелодии в субботу, 3 июня, на Центральном променаде парка "Ходынское поле". Об этом сообщили ТАСС в среду в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Начало концерта - в 16:00 мск. Мероприятие состоится в рамках программы "Военные оркестры в парках". "В субботнюю концертную программу коллектив под управлением дирижера - майора Максима Брилона включил известные военные марши, любимые всеми песни и музыкальные сюрпризы, которые, несомненно, порадуют гостей парка и создадут летнее настроение", - рассказали в дирекции фестиваля.

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Всего за семь лет существования программы военные музыканты дали более 140 концертов в парках столицы. Зрителями выступлений стали более 500 тыс. человек. В этом сезоне проекта в столице запланированы 14 концертов на 12 площадках.

Военный институт военных дирижеров ведет историю с 1935 года, когда был образован Военный факультет Московской государственной консерватории. Сегодня это уникальное учебное заведение готовит военных дирижеров с высшим музыкальным образованием для ВС РФ и иностранных государств. Среди выпускников института - лауреаты международных и всероссийских конкурсов, руководители ведущих отечественных и зарубежных коллективов.