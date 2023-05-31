Протоиерей Рощин в составе совета Минкультуры планирует поддерживать доброе детское кино

Протоиерей Дмитрий Рощин отметил, что его пригласили войти в состав "люди из кинематографа, Минкультуры было не против"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Протоиерей Дмитрий Рощин, который вошел в состав экспертного совета Минкультуры РФ по отбору фильмов для детей и юношества, планирует поддерживать доброе детское кино, продвигающее базовые ценности.

Рощин также является руководителем управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и настоятелем московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах.

"У меня только одни планы - чтобы было хорошее кино детское, в котором бы было много добра, как было в моем детстве. <...> На основных базовых ценностях, которые мы прекрасно знаем и понимаем", - сказал он в среду ТАСС.

Рощин отметил, что его пригласили войти в состав "люди из кинематографа, Минкультуры было не против".

Ранее сообщалось, что Минкультуры обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, которые отбирают заявки организаций кинематографии на получение государственных субсидий. В состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.