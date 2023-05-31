Биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе в Москве

В проекте приняли участие 45 художников

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. IV Биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе в столице в среду. Всего в проекте приняли участие 45 художников, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады, что в этом году биеннале международная. Из 45 участников около половины - художники из других стран, которые создают работы здесь, на территории "Винзавода" и "Артплея", - сказала на торжественном открытии директор Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

Впервые в 2023 году биеннале расширяет пространство присутствия и выходит в город с основным проектом. Работы художников будут представлены на территории всего арт-квартала вдоль Яузской набережной и центра дизайна Artplay, центр проекта - Центр современного искусства "Винзавод".

Тема биеннале - "Община: Партнерство - Коллективность - Утопия": по словам организаторов, одной из важных задач в наши дни становится "налаживание новой жизни в новых условиях". В "Артмоссфере" примут участие такие художники, как ARIS ONER (Германия), CT (Matteo Ceretto Castigliano, Италия), XPOME, Amaro Abreu (Бразилия), Pablo Harymbat (Аргентина), IHAR (Беларусь), GAYA SOFO (Грузия), Мария Боковня (Россия-Германия), Filip Radonjic (Сербия), DOMA Collective (Аргентина), Hacob Balayan (Армения), Анастасия Литвинова, Саша Фролова и многие другие.

Впервые в программу биеннале включены перформансы. Посетители смогут увидеть аудио-проект "Гул" независимого сообщества "22", перформанс-практику "sharing space / "разделяя место" художницы Елены Холодовой. Петербургское объединение "Озерки" приготовило для гостей сеанс фото-пряток, где каждый сможет сыграть роль искателя и беглеца.

Биеннале открыта для посетителей с 31 мая по 31 июля 2023 года. С подробной программой можно ознакомиться на сайте "Винзавода".