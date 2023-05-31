Умерла заслуженная артистка РФ Галина Ширинская

Как сообщили в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, информация о панихиде будет объявлена дополнительно

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Галина Ширинская умерла в среду. Об этом сообщается на сайте консерватории.

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 31 мая 2023 года заслуженной артистки РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Галины Сергеевны Ширинской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о панихиде будет объявлена дополнительно.

Ширинская родилась в Москве в семье потомственных музыкантов. С шести лет начала обучаться музыке и игре на рояле. В течение 11 лет училась в Центральной музыкальной школе. Затем поступила в Московскую консерваторию (1968).

Дважды дипломант международных конкурсов имени П. И. Чайковского (1974, 1990) как концертмейстер. Дипломант Всероссийского конкурса виолончелистов (1988) как концертмейстер.