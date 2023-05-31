Губернатор Липецкой области рассказал о программе этнофестиваля "Волченские узоры"

Туристам, в частности, покажут как приготовить яичницу на пеньке

ЛИПЕЦК, 31 мая. /ТАСС/. В Липецкой области для участников фестиваля в селе Волчье проведут мастер-классы. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Игорь Артамонов, анонсируя проведение 4 июня этнографического фестиваля "Волченские узоры".

"Мастер-класс по приготовлению яичницы на пеньке готовят организаторы фестиваля, такой гастрономический эксклюзив можно будет продегустировать и научиться делать самим", - сказал Артамонов. Он отметил, что также гостей праздника научат как правильно плести венки, косить траву и кружиться в общем большом хороводе. "Все это под аккомпанемент местных гармонистов", - добавил Артамонов.

Губернатор рассказал, что этнографический фестиваль проводится в селе ежегодно в день, когда православные отмечают праздник Троицу. Местные жители вокруг домов и на дорогах выкладывают из цветного песка причудливые узоры из разноцветного песка, который добывают в окрестностях села. "Этот обычай внесен в федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия народов России", - подчеркнул Артамонов.

Глава региона добавил, что фестиваль с каждым годом набирает популярность. "А это значит, что людям интересна история страны и ее культура, что сегодня особенно важно", - заключил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областного правительства сообщили, что праздник начнется рано утром с богослужения в местной церкви, после чего по улицам села пройдут экскурсии с рассказами о праздничных узорах. В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, осмотр комнаты крестьянского быта, мастер-классы по песочным узорам. "Также гостей ждет конкурс на лучший песочный узор и лучший венок", - сказали в пресс-службе.