В Петербургском архиве создадут фонд фотодокументалиста Сергея Венявского

Часть работ войдут в экспозицию выставки "Мариуполь. Хроники возрождения", которая откроется 1 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Фонд фотодокументалиста Сергея Венявского создадут в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Часть его работ представят в четверг на выставке "Мариуполь. Хроники возрождения", сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель Архивного комитета города Петр Тищенко.

"Мы договорились, что в особом архиве нашего города - Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов - мы образуем фонд Сергея Венявского, и в нем будут находиться подлинные свидетельства эпохи нашего времени, документы, часть из которых вы уведите завтра в экспозиции", - рассказал он.

По словам Тищенко, выставку посвятили первой годовщине подписания соглашения о побратимских связях между Петербургом и Мариуполем. Она откроется 1 июня в Центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского и продлится две недели. В ее создании приняли участие сотрудники библиотеки, работники городского архива и Российского государственного архива кинофотодокументов.

"Задумка наша - представить не только город-побратим, его жителей, его жизнь сразу после окончания боев, когда он превратился в город-фронт, но и его восстановление, работу петербургских строителей, специалистов, которые помогают жителям города возвращать его к жизни и налаживать мирную жизнь", - сказал он.

Как добавила директор Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Оксана Морозан, Петербург принимал активное участие в восстановлении Мариуполя после Великой Отечественной войны, поэтому на выставке представят архивы, которые будут отражать связь городов через призму прошлых лет и сегодняшнего дня.

Сергей Венявский - российский фотодокументалист, обладатель ведомственных наград от МВД, Минобороны и МЧС. Работает в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года. В июне 2022 года состоялось открытие первой выставки его работ "Мариуполь-2022".