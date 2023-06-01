Вечер Фриды Кало и уличное искусство: какие выставки, спектакли и кинопремьеры ждут в июне

С приходом лета даже искусство не хочет оставаться в четырех стенах — новые арт-объекты поселились под открытым небом в Парке Малевича, а инсталляции, скульптуры и муралы заполнили улицы вблизи Курского вокзала. Навещаем их, а затем идем в Третьяковку, чтобы послушать классическую музыку в окружении картин. Одеваемся в мексиканском стиле и участвуем в иммерсивном спектакле, посвященном Фриде Кало. А еще выбираемся на пару дней в Петербург, чтобы посмотреть "Сказку" Александра Сокурова. Подробнее об июньских культурных событиях — в материале.

Выставки

Юрий Купер. Сфумато

Где: Новая Третьяковка (ул. Крымский Вал, 10)



Когда: с 30 мая до 23 июля

Картина Юрия Купера "Дворец", 2022 год © Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

С итальянского языка "сфумато" переводится как "затуманенный, расплывчатый". В живописи этим термином обозначают мягкость контуров и плавность переходов. Такими чертами обладали картины Леонардо да Винчи, они же прослеживаются и в работах современного художника Юрия Купера. Его искусство — тихое, поэтичное, будто застывшее, покрытое инеем и живущее на полутонах. Купера вдохновляют цветы, трава, холодное море, а еще театр — он был автором сценографии нескольких оперных постановок и интерьеров Воронежского драматического театра. Выставка в Новой Третьяковке задумана как ретроспектива: она охватывает творчество художника с 1980-х до наших дней и знакомит с разными гранями его таланта.

"Салоны" Дидро

Где: ГМИИ им. Пушкина (ул. Волхонка, 12)



Когда: с 6 июня до 1 октября

Произведения, которые мы сегодня называем классикой, когда-то тоже были современными. В XVIII веке с актуальным искусством можно было познакомиться в парижских Салонах, их истории и посвящен совместный проект Пушкинского музея и Эрмитажа. Посетители смогут представить, какими были выставки три столетия назад, а еще увидеть панораму французского искусства XVIII века — от зарождавшегося стиля рококо до неоклассицизма. Представлены живопись, графика, скульптура, нумизматика, произведения шпалерного ткачества — всего более 200 экспонатов. Среди авторов такие мастера, как Франсуа Буше, Жак Луи Давид, Шарль Андре ван Лоо, Жан-Батист Грёз и Клод Жозеф Верне.

[Пре]мудрости, "Деформация" и не только

Где: Cube.Moscow (ул. Тверская, 3)



Когда: с 18 мая до 25 июня

Выставка работ Арута Овсепяна и Анны Сави © Пресс-служба Cube.Moscow

В арт-пространство Cube.Moscow стоит прийти, чтобы понять, как и чем живет современное искусство, в первую очередь российское. Здесь всегда одновременно проходят сразу несколько выставок, а участвуют в них как молодые, так и признанные художники, за чьими работами охотятся коллекционеры. В июне можно познакомиться с совместным проектом Арута Овсепяна и Анны Сави "Dream X 2. Техники эскапизма", посвященным сну как побегу от реальности; посмотреть, как простые бытовые сюжеты превращаются в аппликации Ксении Олейник; изучить снимки природы, сгенерированные нейросетью, а еще попасть в "Комнату коллекционера", где произведения искусства подчас принимают облик бытовых предметов (данная выставка будет работать с 9 июня до 11 августа).

Охотники, шуты, марионетки: тайные общества Республики Мали

Где: Музей Востока (Никитский б-р, 12а)



Когда: с 8 июня до 30 июля

Музей Востока принимает участие в научно-исследовательской экспедиции в Республику Мали: благодаря собранным там сведениям и артефактам и появилась новая выставка. "Тайные общества" — важное культурное и социальное явление на территории Западной Африки (при этом не такое уж и секретное). Они различаются по принципам отбора участников, существующим внутри законам, ритуалам и функциям, при этом регулируют практически все аспекты традиционной жизни. Посетители выставки смогут узнать, какие "тайные общества" есть в Республике Мали, и познакомиться ближе с некоторыми из них через атрибуты, легенды и обрядовые песни.

Современное искусство под открытым небом

Где: Парк Малевича (Одинцовский городской округ, деревня Раздоры)



Когда: с 2 июня

Если проводить теплые летние дни в музее не хочется, приблизиться к искусству можно и на природе. Для этого предлагаем отправиться в Парк Малевича — природную галерею, где инсталляции и арт-объекты вырастают посреди деревьев и прудов. При поддержке Третьяковской галереи в прошлом году в парке появилась постоянная экспозиция объектов современного искусства. В этом сезоне ее дополнили новыми экспонатами — работами Игоря Шелковского, Леонида Тишкова, Аллы Урбан, Александра Константинова и Романа Ермакова. Каждый из этих художников самобытен, но их всех в какой-то степени можно назвать последователями Малевича — вдохновляются идеями русского авангарда и переосмысляют их в своих произведениях.

Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"

Где: ЦСИ "Винзавод" (4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6) и окрестности



Когда: с 15 мая до 31 июля

За последние годы вблизи Курского вокзала разросся арт-квартал: креативные кластеры "Винзавод", Artplay, а по пути из одного в другой — стены и заборы, покрытые граффити. Летом стоит прийти сюда на прогулку: биеннале "Артмоссфера" объединила 38 российских и 16 зарубежных художников, чтобы устроить в этих краях коллективную выставку под открытым небом. В уличное пространство авторы вписали не только новые граффити и муралы, но и скульптуры, инсталляции и арт-объекты. Все работы связаны единой темой — "Община: партнерство — коллективность — утопия", при этом каждый экспонат имеет собственный подтекст и приглашает зрителя к диалогу и размышлениям. В рамках биеннале пройдут несколько перформансов, дискуссий и выставок из параллельной программы, познакомиться с расписанием можно на сайте проекта.

Спектакли

"Богатые невесты"

Где: Театр на Бронной (ул. Малая Бронная, 4)



Когда: 7 и 19 июня

Сцена из спектакля "Богатые невесты" © Пресс-служба Театра на Бронной

В год юбилея Александра Островского режиссер Кирилл Вытоптов поставил лирическую комедию по мотивам пьес "Богатые невесты" и "Невольницы". Он переосмыслил классику и соединил на сцене два мира: наш, современный, и времен XIX века. При этом сцены из прошлого показаны в формате исторического сериала, который смотрит главная героиня. Два сюжета переплетаются и приводят к неожиданной развязке. В описании спектакля говорится, что это история о любви и деньгах, современных "содержанках" и поиске счастья.

"Кто убил Фриду Кало"

Где: Театр кукол им. Образцова (ул. Садовая-Самотечная, 3)



Когда: 16, 17, 21 и 28 июня

По официальной версии, Фрида Кало умерла от воспаления легких, но, видимо, режиссер Борис Константинов решил взглянуть на историю художницы под другим углом — спектакль построен как "суд-расследование", где ответчицей выступает сама Фрида. Постановку играют под открытым небом и в иммерсивном формате: участниками становятся и актеры, и куклы, и зрители. Создатели проекта обещают мексиканскую вечеринку с оркестром, аперитивом и игрой в пиньяту, театрализованный парад и ожившие полотна, а еще просят придерживаться дресс-кода "Вечер в стиле Фриды". Кажется, за мрачноватым названием скрывается целая фиеста…

"Камень глупости"

Где: Театр им. Маяковского, сцена на Сретенке (Пушкарев пер., 21)



Когда: 5 и 6 июня

Сцена из спектакля "Камень глупости" © Пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова

Сюжет "извлечения камня" был популярен в средневековом искусстве: на холстах Босха и других фламандских художников врач удаляет из головы человека камень, якобы излечивая его от глупости. При этом выражение "вырезать камень" в то время значило "обмануть", вот и происходящее на картинах напоминало скорее шарлатанство, чем операцию. Современный белорусский драматург Константин Стешик вдохновился средневековыми мотивами и написал пьесу о человеке, который перенес операцию на головном мозге. Избавившись от своего "камня глупости", герой начинает чувствовать бессмысленность происходящего в его жизни и вокруг. Эта история и легла в основу спектакля. Постановку привезли из Минска в Москву в рамках Чеховского фестиваля.

Фестиваль Vivarte

Где: Третьяковская галерея (Лаврушинский пер., 10)



Когда: с 7 по 11 июня

Vivarte — фестиваль не театральный, а музыкальный, но в основе его лежит синтез искусств: когда живопись встречается с живой инструментальной музыкой, рождается настоящее представление. Кроме того, в программе есть оперная и балетная классика, например, фрагменты из "Золотого петушка" Римского-Корсакова, "Князя Игоря" Бородина, "Щелкунчика" Чайковского и "Спартака" Хачатуряна, а также литературно-музыкальная сказка для детей "Зоосюита". Будут и менее популярные произведения: в этом году Vivarte проходит параллельно с выставкой "Увидеть неизвестное", поэтому посетители Третьяковки смогут познакомиться не только с редкими картинами, но и с музыкальными раритетами XIX и XX веков. Все выступления проходят в камерной обстановке Зала Врубеля, но закроется фестиваль "Музыкальным променадом" — три небольших концерта на улице смогут послушать все желающие.

Гала-концерт учащихся Академии русского балета им. Вагановой

Где: Государственный Кремлевский дворец (ул. Воздвиженка, 1)



Когда: 18 и 19 июня

Сцена из балета "Лауренсия" © Михаил Логвинов

В этом году АРБ им. Вагановой — старейшая балетная школа в России, которая ежегодно выпускает будущих звезд мировой сцены, — отмечает юбилей, ей исполнилось 285 лет. Возглавляет академию бывший премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискаридзе. Под его руководством учащиеся подготовили программу, в которой покажут сцены из балета "Лауренсия" Александра Крейна — характерные танцы, экспрессивные вроде фламенко и лирические. Во втором отделении зрители увидят сюиту из "Корсара" и самую эффектную часть этого балета — картину "Оживленный сад". Украшением концерта станут костюмы и декорации из Мариинского театра.

Кино

"Переводчик"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 1 июня

Кадр из фильма "Переводчик" © ООО "Вольгафильм"

Новый военный триллер Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены") рассказывает о сержанте Джоне Кинли, которому удалось выжить после того, как он попал в окружение врага в Афганистане. Он не помнит, как это произошло, но считает, что обязан своей жизнью переводчику по имени Ахмед. Ему не дают покоя мысли о судьбе Ахмеда и чувство долга, поэтому Джон решает вернуться в зону боевых действий — разыскать переводчика, его семью и спасти их. Выясняется, что на обоих героев объявлена охота, но сержант не может бросить Ахмеда в беде. Западные критики, которые уже посмотрели фильм, оценили его высоко, а Эдвард Дуглас из The Weekend Warrior назвал "Переводчика" лучшим фильмом Ричи за последние годы.

"Снегирь"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 8 июня

Картина "Снегирь" Бориса Хлебникова этой весной открыла Московский международный кинофестиваль. Сценарий фильма-катастрофы о рыбаках основан на романе советского писателя Георгия Владимова "Три минуты молчания". По сюжету на старое рыболовецкое судно "Снегирь" прибывают два 18-летних стажера. Суровая взрослая команда, которая годами выходит в море, чтобы заработать денег, их появлению совсем не рада. Межпоколенческие разборки сопровождаются штормом и борьбой со стихией. В фильме снялись Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Олег Савостюк, одну из главных ролей сыграл 21-летний сын режиссера Макар Хлебников.

"Кошка"

Можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Start c 25 мая

Кадр из сериала "Кошка" © Пресс-служба Start

По данным МВД, в России ежегодно пропадают около 40 тыс. детей. Большинство из них уходят сами и затем возвращаются, но часто речь может идти и о похищении. Эти факты подтолкнули режиссера Карена Оганесяна к созданию многосерийного триллера. По сюжету в Калининграде начинают исчезать дети, за дело берется недавно вернувшаяся в полицию следователь Оксана Кошкина по прозвищу Кошка. Вскоре она понимает, что пропажи — часть большой преступной схемы. Чем глубже Оксана погружается в расследование, тем больше осознает масштаб происходящего и тем сильнее страдает от собственных воспоминаний. В сериале снимаются Анастасия Тодореску, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Екатерина Вилкова, Вадим Андреев, Владимир Капустин, Алена Хмельницкая.

"До рассвета"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 1 июня

У комедийной драмы Георгия Даниелянца "До рассвета" провокационный слоган — "Такое только в фильмах с Гослингом бывает!", однако герои фильма — обыкновенные люди, которые живут в большом городе и борются за счастье в ритме бесконечной гонки. Однажды ночью все меняется: каждый из персонажей получает шанс изменить свою судьбу и начать новую жизнь. Первый шаг они должны сделать, пока не наступит рассвет, но оказывается, это не так-то просто. В картине приняли участие Арсений Попов, Сергей Горобченко, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо, Юрий Гальцев.

"Бэби-тур"

Можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion с 1 июня

Кадр из сериала "Бэби-тур" © Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В марте этого года сериал Федора Стукова "Бэби-тур" получил приз за лучший сценарий (Василий Сигарев), а также диплом "За формулировку русской мечты" на Фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+. Действие комедии разворачивается в середине нулевых в небольшом поселке Ливни. Продавщица косметики Зина (Анастасия Попова) узнает, что если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США и сможет "перевезти" всех своих родственников за границу. Героиня предлагает подругам необычную авантюру: вместе забеременеть, накопить денег и отправиться в "бэби-тур". В главных ролях также снялись Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Мария Осипова.

"Сказка"

Можно посмотреть 3 июня в "Севкабель Порту" (Санкт-Петербург)

Премьера "Сказки" Александра Сокурова состоялась в 2022 году на кинофестивале в Локарно. Несмотря на то что фильм создавался для кинотеатров, его выход в российский прокат не планируется. Однако возможность увидеть ленту все же есть — ее покажут на фестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге. Сам режиссер определяет жанр картины как "фантастическая история". Ее сюжет связан с событиями Второй мировой войны, при этом, как пишут видевшие фильм критики, действие разворачивается в потустороннем мире. Главные герои — Гитлер, Черчилль, Муссолини, Сталин — ведут разговоры об идеологии, размышляют о своем пути, поступках и быте. Главная особенность "Сказки" в том, что она сделана по принципу коллажа: создатели использовали реальную видеохронику с историческими личностями, которую с помощью специальных технологий и анимации встроили в полотно фильма. Реплики героев тоже документальны, но в контексте "Сказки" они могут обрести совсем иное звучание.

Дарья Шаталова