Десятый Забайкальский международный кинофестиваль открылся показом фильма "Озеро детства"

Ведущими церемонии открытия стали актеры Петр Рыков и Ирина Старшенбаум

ЧИТА, 31 мая. /ТАСС/. Забайкальский международный кинофестиваль (ЗМКФ) открылся в среду в Чите. Церемония прошла в краевой филармонии имени Олега Лундстрема, где показали фильм режиссера Андрея Карасова "Озеро детства", передает корреспондент ТАСС.

"Главная задача Забайкальского международного кинофестиваля - это привлечение новой аудитории в кинотеатры. Нам важно охватывать все больше забайкальцев как в Чите, так и в районах края. Возможность смотреть хорошее, интересное, вдумчивое кино в кинотеатрах позволяет сформировать просветительский и воспитательный эффект от кинофестиваля, - сказала журналистам перед открытием программный директор ЗМКФ Мария Безенкова. - При этом растет и премьерный статус фестивальных фильмов. <...> В этом году у нас будут международные премьеры фильмов из США, Бразилии, Индонезии, Турции, Франции и Ирана".

Ведущими церемонии открытия стали актеры Петр Рыков и Ирина Старшенбаум. По "багуловой" дорожке фестиваля прошли звезды отечественного кино и представители зарубежной киноиндустрии. "Каждый год программа фестиваля формируется из определенной тематической сердцевины. <...> Сердцевина этого года - это образ памяти, которая формирует личность человека и проявляется на всех этапах его взросления и становления. Мне кажется, что эта тема более чем актуальна для современной России", - добавила Безенкова.

Фильмом-открытия ЗМКФ стала картина "Озеро детства", снятая в прошлом году в Забайкалье по мотивам рассказа Дмитрия Головина "О Митьке, его озере и деде Пантелее". Фильм рассказывает историю мальчишки, выросшего в известного артиста и вернувшегося в родные края. В картине сыграли как непрофессиональные актеры, так и профессиональные артисты Александр Михайлов и Дмитрий Харатьян.

ЗМКФ продлится до 4 июня. В его конкурсную программу в этом году вошли восемь фильмов из России, Бразилии, Китая, Сербии, Турции, Сингапура и других стран. Жюри конкурса возглавил режиссер Сергей Урсуляк, в него также вошли китайский киновед Ван Яо, актриса театра и кино, педагог Евгения Дмитриева и продюсер, режиссер и педагог из Ирана Маджид Эсмаили. В программе фестиваля также конкурс молодежных фильмов "Новый взгляд", председателем жюри которого в этом году стал российский актер Макар Запорожсский.

Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом является народный артист РСФСР Александр Михайлов, родившийся в забайкальском поселке Оловянная, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев. В этом году участниками ЗМКФ станут такие деятели российской культуры как Евгений Дятлов, Максим Дунаевский, Дмитрий Харатьян, Ирина Алферова, Валерий Баринов, Алика Смехова, Ирина Медведева, Дмитрий Павленко.