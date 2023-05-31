В Тверской области на выставке представили редкие издания "Евгения Онегина"

Экспозицию посвятили 190-летию со дня полного издания романа в стихах

ТВЕРЬ, 31 мая. /ТАСС/. Редкие экземпляры "Евгения Онегина" из фондов Государственного музея А.С. Пушкина представили на выставке, которая открылась в среду во Всероссийском историко-этнографическом музее (ВИЭМ) в Торжке Тверской области, сообщила ТАСС директор ВИЭМ Ирина Жукова.

"В 2023 году исполняется 190 лет со дня полного издания романа в стихах "Евгений Онегин". К этой дате, а также в преддверии празднования дня рождения поэта, ВИЭМ совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина открыл новую выставку в Гостинице Пожарских. В экспозицию вошли редкие экспонаты, в том числе книги, которые выпускались в разные периоды в разных изданиях и с разными переплетами. Например, роман "Евгений Онегин", изданный в 1833 году знаменитой типографией Александра Смирдина в Санкт-Петербурге - уникальный экземпляр в полукожаном переплете на кожаном корешке с золотым тиснением, который недавно прошел реставрацию", - сказала собеседница агентства.

По словам директора ВИЭМ, в экспозицию вошли первые поглавные издания "Онегина", которые, как правило, выпускались в скромных обложках от издательств. На выставке также можно увидеть иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам роман и воспроизведения рукописей Пушкина, выполненные на бумаге XIX века. Подлинники этих рукописей хранятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге.

"В акварелях, гравюрах и литографиях, экспонируемых на выставке, предстает Россия первой трети XIX века. Здесь можно видеть родину Пушкина - Москву, древний Псков, Петербург, Одессу, Михайловское. В витринах - миниатюрные портреты пушкинских современников, которые дают возможность представить, как выглядели герои романа. Изысканные аксессуары к женским и мужским костюмам - портбуке, карне де баль, перчатки, веер, лорнет - позволяют почувствовать атмосферу эпохи", - уточнили в пресс-службе ВИЭМ, добавив, что выставка будет работать до 31 августа.

ВИЭМ - федеральный музей с универсальной гуманитарной тематикой. Он был создан по инициативе академика Дмитрия Лихачева в 1988 году в Торжке. Музей расположен в историческом центре города в нескольких зданиях - памятниках архитектуры XVIII-XIX веков. Музейное собрание насчитывает более 80 тыс. единиц хранения.