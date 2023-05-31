В музее в Ульяновске представили генеалогическое древо Рахманиновых

В экспозицию также вошли редкие фотографии и рукописи

УЛЬЯНОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Выставка "Сергей Рахманинов: "Я - русский композитор" к 150-летию со дня его рождения открылась в среду в Историко-мемориальном центре-музее И. А. Гончарова в Ульяновске, в числе экспонатов редкие фотографии и рукописи, а также генеалогическое древо рода композитора. Как сообщил журналистам в кулуарах выставки генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов, экспозиция отражает три главных творческих амплуа музыканта - композитора, пианиста и дирижера.

"Выставка отвечает на вопрос, кто такой Рахманинов, и [раскрывает] его три главные направления деятельности в жизни - это композитор, пианист и дирижер", - сказал он.

На выставке представили редкие документы и фотографии, в числе которых генеалогическое древо рода Рахманиновых, авторские рукописи сочинений композитора. Экспозиция основана на материалах творческого архива Рахманинова, переданных его родственниками и друзьями в фонды Российского национального музея музыки.

В числе экспонатов - фотографии диплома Рахманинова, полученного по итогам окончания Московской консерватории. "Мы показываем и диплом Сергея Васильевича Московской консерватории, которую он окончил с золотой медалью, и рукопись [оперы] "Алеко" - его дипломную работу в Московской консерватории, которая уже через год была поставлена на сцене Большого театра", - уточнил генеральный директор Российского национального музея музыки.

Посетители выставки с помощью своих мобильных телефонов смогли также услышать музыку Рахманинова. "Эта выставка достаточно технологична. Если вы возьмете свой смартфон или иной гаджет, и наведете на QR-код, то вы послушаете уникальные записи из фондов музея музыки", - пояснил Брызгалов.

Сергей Рахманинов (1873-1943) - пианист и композитор, ставший символом русской музыки во всем мире. Композитор занимал должность дирижера в Большом театре, где руководил всем русским оперным репертуаром на протяжении нескольких сезонов, и возглавлял художественный совет Российского музыкального издательства. В последние годы жизни Рахманинов создал "Симфонические танцы", которые исследователи музыки считают одним из его лучших произведений.