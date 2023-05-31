Уехавшая во Францию Рената Литвинова сообщила, что у нее есть только паспорт РФ

Актриса добавила, что не меняла гражданство

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Актриса и режиссер Рената Литвинова, уехавшая больше года назад во Францию, рассказала ТАСС, что гражданство она не меняла, у нее есть только российский паспорт.

"У меня единственный паспорт - русский", - отметила актриса. Она добавила, что французского гражданства нет и у певицы Земфиры Рамазановой (признана иноагентом в РФ). "У Земфиры нет французского гражданства. Только русский паспорт", - сказала Литвинова.

Ранее Telegram-канал Shot написал, что уехавшая одновременно с Литвиновой Земфира получила французское гражданство. Сама певица опровергла сообщения о получении ею французского гражданства, заявив, что иных гражданств, кроме РФ, у нее "нет и не будет".

Литвинова родилась в Москве. Среди самых известных фильмов с ее участием - "Увлеченья", "Настройщик", "Вечное возвращение" Киры Муратовой, "Мне не больно" Алексея Балабанова, телесериал "Граница. Таежный роман", "Жестокость" Марины Любаковой. Также она играла в МХТ имени А. П. Чехова, ставила в этом театре свои пьесы.

Как кинорежиссер Литвинова сняла, в частности, фильмы "Богиня. Как я полюбила", "Последняя сказка Риты", "Северный ветер".