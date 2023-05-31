Безруков открыл Фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского"

Его проводят в культурном центре "Усадьба Кривякино" в Воскресенске

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. V Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" открылся в среду в культурном центре "Усадьба Кривякино" в Воскресенске Московской области. О старте смотра объявил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

"V Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского" объявляется открытым", - сказал он.

Гостям открытия показали open-air версию спектакля Московского Губернского театра "Собака на сене" режиссера Александра Коручекова. "Я очень люблю спектакли на открытом воздухе, потому что они рождают ощущение правды. Нет ничего прекраснее правды на сцене", - сказал журналистам Безруков. Он отметил, что артисты готовы к выступлению при любой погоде.

Режиссер спектакля и его open-air версии Александр Коручеков рассказал, что к площадке "Усадьбы Кривякино" подошла часть первого акта постановки, которая идет в МГТ. "Вы увидите версию летнюю, природную. Это пространство не имеет ничего общего с тем, что есть в театре, поэтому, естественно, пришлось все как-то адаптировать", - отметил Коручеков.

Наталья Качалкина, исполняющая роль Дианы, рассказала, что во время репетиции на открытой площадке пошел дождь. "Но мне нравятся такие живые моменты, когда возникает что-то непредвиденное, это всегда всех сплачивает. Мы старались выкручиваться прямо на месте. У нас есть на форс-мажор некоторые заготовочки, так что, если пойдет дождь, ничему не удивляйтесь", - призналась актриса перед показом. А Евгений Сыркин, предстающий в спектакле в образе Теодоро, выразил надежду, что артистам удастся передать зрителям атмосферу целого спектакля. "Это некий зачин, увидев который, вы попадете в наш мир "Собаки на сене", - сказал актер.

Худрук фестиваля после показа отметил, что "холодная погода и огонь страстей этой истории компенсировали друг друга". "Сегодня +12 в Воскресенске. Если бы артисты Московского Губернского театра играли вчера или завтра, когда было бы +25, мы бы здесь сгорели просто от тех страстей, которые кипели сейчас перед вами" - сказал Безруков.

О фестивале

Смотр будет проходить до 10 июня в Москве и Подмосковье. Фестивальные спектакли покажут в МГТ, на сцене Мытищинского театра драмы и комедии "ФЭСТ" и Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Постановки представят коллективы из Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка. Ожидается образовательная программа с мастер-классами и лекциями для студентов театральных вузов. По итогам фестиваля будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль и актерский дуэт. Победители получат памятные статуэтки "Верю" - миниатюрные скульптуры Станиславского из фарфора.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, организаторами являются Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Безрукова. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО "Российский фонд культуры" в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".