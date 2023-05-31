В Панаме открылась выставка картин и плакатов, посвященных событиям в Донбассе

В рамках мероприятия состоялся показ художественного фильма "Солнцепек"

ГАВАНА, 31 мая. /ТАСС/. Церемония открытия выставки картин и плакатов панамского художника Роя Арсии "Тень и ошибка: война на Донбассе" состоялась в галерее искусств Панамского университета, сообщил ТАСС в среду пресс-атташе посольства России в Панаме Ярослав Кириллов.

В открытии экспозиции приняли участие главы аккредитованных в стране дипмиссий Боливии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, российские соотечественники, представители местных общественно-академических кругов.

"Отметив высокий уровень художественного мастерства Роя Арсии, посол РФ Евгений Бойков поблагодарил его за поддержку народа Донбасса в борьбе с неонацизмом, обратил внимание на нашедшие отражение в работах автора трагические страницы истории конфликта в Новороссии, включая сожжение десятков людей в одесском Доме профсоюзов, преступления террористов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС), гибель сотен ни в чем не повинных детей, память о которых увековечена на донецкой "Аллее ангелов", ответственность Вашингтона и его союзников за бесчинства украинских националистов, попытки сохранить однополярную неоколоникальную гегемонию Запада в мировых делах", - сообщили в дипмиссии.

Также в рамках выставки состоялся показ художественного фильма режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума "Солнцепек" (2021), который посмотрели представители российской диаспоры, студенты, преподаватели и сотрудники Панамского университета.