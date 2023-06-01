Башмет и Мацуев примут участие в музыкальном фестивале "Зарядье" в Москве

Мероприятие пройдет с 1 июня по 2 июля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первый Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет с 1 июня по 2 июля. В нем примут участие артисты Владимир Федосеев, Юрий Башмет, Иван Рудин, Ильдар Абдразаков, Денис Мацуев и другие, сообщили в четверг в пресс-службе концертного зала "Зарядье".

"С 1 июня по 2 июля в зале "Зарядье" состоится главное музыкальное событие концертного сезона - Первый Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье", - говорится в сообщении. На марафоне запланировали более 30 концертов "разноплановых по форме и содержанию". Публике представят ночные концерты, экскурсии и квесты. "Вместо обычных кресел - на променад-концертах в Большом зале - слушатели смогут расположиться на мягких пуфах, а в самую короткую ночь в году пройдет необычная экскурсия-представление и кинопоказ", - отметили в пресс-службе.

В фестивале примут участие народные артисты СССР Владимир Федосеев и Юрий Башмет, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков, народный артист России Денис Мацуев и другие, а также коллективы, в том числе Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (БСО) и другие. Как отметили в пресс-службе, впервые создадут фестивальный оркестр Зарядье.

По словам заслуженного артиста России, генерального директора зала "Зарядье" Ивана Рудина, закрытие смотра состоится на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье", где исполнят Девятую симфонию Бетховена. "Впервые в истории зала фестиваль выйдет за рамки привычного, классического формата: каждые выходные на улице перед входом будут проходить игры, мастер-классы и перформансы", - привели в пресс-службе его слова.