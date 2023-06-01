В Петербурге впервые выступит оркестр "Малахит" из Челябинска

Коллектив даст концерт в Академической капелле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Государственный русский народный оркестр "Малахит" из Челябинска привез на гастроли в Петербург программу "С Урала с любовью!". Гости в четверг дадут концерт в Академической капелле.

"Оркестр "Малахит" впервые выступит в Петербурге. Коллектив привез на гастроли разноплановую программу, куда вошли вариации на темы русских, болгарских, еврейских, татарских народных песен, сочинения Василия Андреева и Бориса Трояновского, фрагмент сюиты Владимира Бычкова "Урал-богатырь", поэма Николая Малыгина памяти Сергея Есенина. Прозвучит в программе и петербургская музыка", - рассказали в пресс-службе оркестра. Это ответный визит "Малахита" на прошлогодние гастроли Петербургского оркестра русских народных инструментов "Метелица".

Оркестр выступит под управлением своего художественного руководителя народного артиста России Виктора Лебедева, который основал коллектив в 1987 году. Отличительная особенность оркестра - сочетание русских традиций и новаторских музыкальных экспериментов. В концертных программах "Малахита" можно услышать инструменты, которые довольно редко звучат на сцене сольно: домру-бас, домру-альт, балалайку-контрабас. На концерте выступят солисты коллектива - исполнительница народных песен Елена Курская, аккордеонист Юрий Горобец, гусляр Любовь Саматова.