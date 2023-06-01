В Мариинском театре Денис Мацуев представит пианистов нового поколения

Вечер откроет Николай Кузнецов, он исполнит цикл "Картинки с выставки" Мусоргского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев представит в четверг в Мариинском театре новое поколение российских пианистов. Все они уже показали результаты на смотрах последних лет.

"В Концертном зале Мариинского театра 1 июня состоится гала-концерт выдающихся молодых пианистов современности. Это лауреаты престижных конкурсов и фестивалей, чьи имена открыл миру Денис Мацуев. Артисты представят сочинения Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Ференца Листа", - рассказали в пресс-службе театра.

Вечер откроет Николай Кузнецов - обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов "Monte Carlo Piano Masters 2021" и премии Князя Ренье III в Монако. Артист исполнит цикл "Картинки с выставки" Мусоргского.

Восьмая соната Прокофьева прозвучит на вечере в исполнении Сергея Давыдченко - лауреата Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" и Всероссийского открытого телевизионного конкурса "Синяя птица". В 2021 году он получил Гран-при и 10 специальных призов на Международном конкурсе молодых пианистов Grand Piano Competition в Москве. Победитель международного конкурса пианистов имени Ференца Листа Антон Яшкин исполнит сочинения этого композитора - "Метель" из цикла "12 трансцендентных этюдов" и 2 легенды для фортепиано.

Завершит вечер Илья Папоян - лауреат пяти смотров, в том числе - Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова и Общероссийского конкурса "Молодые дарования России. Он исполнит Вторую сонату Рахманинова.

В Мариинском театре ежегодно проходят фортепианные фестивали, собирающие отечественных и зарубежных музыкантов, в том числе и новые имена. Некоторые из них затем выступают солистами в симфонических программах Валерия Гергиева.