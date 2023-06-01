В Каракасе открылась выставка работ художника Сергея Титова

Посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил вклад российской диаспоры в укрепление культурных связей двух стран

КАРАКАС, 1 июня. /ТАСС/. Выставка венесуэльских пейзажей российского художника Сергея Титова, организованная российскими соотечественниками при содействии посольства России в Венесуэле и Россотрудничества, открылась в среду в Музее современного искусства Каракаса. Об этом говорится в пресс-релизе российского посольства.

"Выставка предоставляет уникальную возможность увидеть природную красоту Венесуэлы глазами российского художника", - заявил директор Музея современного искусства Роберт Дарио на церемонии открытия экспозиции. "В период перемен, которые переживает современный мир, особенно важно поддерживать прочные узы дружбы и культурного общения между народами наших стран", - подчеркнул посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Он отметил вклад российской диаспоры в укрепление российско-венесуэльских культурных связей.

Член Союза художников России Сергей Титов работает в технике энкаустики - живописи, выполняемой красками в расплавленном виде, связующим звеном для которых служит воск. Его работы экспонируются во многих странах мира.