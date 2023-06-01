Первая часть "Гарри Поттера" названа лучшим фильмом с детьми в главной роли

Как сообщили в пресс-службе киноканала Cinema, на второй позиции рейтинга "Абсолютный топ" находится мистическая картина М. Найта Шьямалана "Шестое чувство"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Первая часть кинофраншизы о Гарри Поттере, мистический триллер "Шестое чувство" и комедия "Один дома" вошли в число лучших фильмов, главные роли в которых исполнили дети. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киноканала Cinema, составившего к Международному дню защиты детей "Абсолютный топ" картин с юными актерами в главных ролях.

"На вершине топа - первая часть франшизы о мальчике-волшебнике, снятая Крисом Коламбусом по одноименному роману Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Именно эта картина открыла миру имена Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон.

На второй позиции расположилась мистическая картина М. Найта Шьямалана "Шестое чувство" о детском психиатре и необычном пациенте, которого посещают призраки умерших. Главные роли исполнили Брюс Уиллис и девятилетний Хэйли Джоэл Осмент, получивший за эту роль "Сатурн" как лучший молодой актер и премию канала MTV в номинации "Прорыв года", - рассказали в пресс-службе.

На третьем месте находится еще один фильм Криса Коламбуса - рождественская комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. До 2011 года лента считалась самым прибыльным комедийным фильмом в мире. Замыкают первую пятерку в рейтинге "Королевство полной луны" режиссера Уэса Андерсона и экранизация Стивеном Чбоски одноименного романа Р. Х. Паласио "Чудо".

Также в "Абсолютный топ" фильмов с детьми в главной роли вошли картины "Маленькая мама" француженки Селин Сьямма, драма Люка Бессона "Леон" - дебютный фильм для актрисы Натали Портман, экранизация Джоном Фавро одноименного произведения Редьярда Киплинга о Маугли "Книга джунглей" и хоррор "Оно" Андреса Мускетти по мотивам романа Стивена Кинга. Закрывает топ-10 "Мост в Терабитию" Габора Чупо.

При составлении рейтинга редакция киноканала Cinema изучила и проанализировала мнения критиков и оценки пользователей таких сайтов, как "Кинопоиск", "Кино-Театр.Ру", Rotten Tomatoes, Metacritic и IMDb. В исследовании также использовались данные статистики профильного журнала "Бюллетень кинопрокатчика" и редакционные рейтинги тематических изданий.