Команда чеховского фестиваля планирует включить в региональную программу еще два города

В планах добавить в программу Нижний Новгород и Казань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Организаторы Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова рассматривают возможность расширить в этом году региональную программу. В планах добавить в программу Нижний Новгород и Казань, сообщила ТАСС в четверг генеральный директор фестиваля Карина Цатурова.

"Мы ведем речь о том, чтобы в октябре продолжить региональную программу. Фестиваль закрывается аргентинским шоу "Малево экстрим". У нас есть планы, чтобы этот спектакль мог бы быть показан и в других регионах России, в частности, в Нижнем Новгороде и Казани. То есть мы стремимся расширить программу", - сказала она во время поездки в Екатеринбург.

Кроме того, постановку "Малево экстрим" представят и во Владивостоке в рамках международного Тихоокеанского театрального фестиваля осенью, добавила собеседница агентства.

XVI Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова стартовал в Москве 24 мая и продолжится до 8 октября. В этом году он посвящен памяти Валерия Шадрина - его основателя и руководителя. Президент РФ Владимир Путин в направленном участникам приветствии отметил, что фестиваль знакомит зрителей с лучшими сценическими постановками ведущих театральных и хореографических коллективов из разных стран. В рамках региональной программы фестиваля будет представлено по три спектакля в Екатеринбурге и Воронеже.