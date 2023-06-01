Программа "Каникулы с Москино" стартует в летний период в столице с 6 июня

В программе зрителей ждут комедия "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", киномюзикл "Айболит-66", истории по рассказам и сценариям Виктора Драгунского, "Байкальские каникулы"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Киноленты из золотого фонда детской отечественной кинематографии будут показывать в Москве каждый вторник с 6 июня в рамках программы "Каникулы с Москино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Программа "Каникулы с Москино" стартует в летний период. Каждый вторник, начиная с 6 июня, в кинотеатрах Москино будут бесплатно показывать любимые киноленты, которые вошли в золотой фонд детской отечественной кинематографии", - сказали в пресс-службе.

Сеансы пройдут в девяти кинотеатрах сети: "Москино Искра", "Москино Космос", "Москино Вымпел", "Москино Спутник", "Москино Березка", "Москино Тула", "Москино Молодежный", "Москино Салют", "Москино Сатурн".

В программе зрителей ждут комедия "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", киномюзикл по мотивам книг Корнея Чуковского "Айболит-66", истории по рассказам и сценариям Виктора Драгунского, приключения мальчика в лагере на берегу самого глубокого в мире озера "Байкальские каникулы" и многие другие.

"Вход на показы бесплатный, по предварительной регистрации на сайте Москино", - добавили в пресс-службе.