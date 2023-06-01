ЮНЕСКО выделит Украине $1,5 млн на цифровизацию культурного наследия

Организация к июлю 2023 года предоставит Киеву 40% необходимого технического оборудования и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры, а также международных консультантов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украина получит от ЮНЕСКО помощь для цифровизации культурного наследия. Об этом сообщается в информационном Telegram-канале украинского правительства.

"Чрезвычайный фонд наследия ЮНЕСКО выделит $1,5 млн на цифровизацию культурного наследия Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ЮНЕСКО уже на первом этапе к июлю 2023 года предоставит 40% необходимого технического оборудования и программного обеспечения для развития серверной инфраструктуры, а также международных консультантов, которые будут сопровождать все процессы.

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО на Украине на 2023 год числятся восемь объектов, семь из них - по культурным критериям, один - по природным. В этом списке - Киево-Печерская лавра, собор святой Софии в Киеве и близлежащие монашеские сооружения ХVIII века, ансамбль исторического центра Львова, деревянные церкви Карпатского региона, буковые леса Карпат и ряд других. В 2023 году в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, включен исторический центр Одессы. Кроме того, по состоянию на 2023 год 16 объектов на территории Украины находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

В апреле этого года Украину посетила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.