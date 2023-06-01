Умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова

Ей было 79 лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова умерла в среду в возрасте 79 лет, сообщается в четверг на сайте Союза кинематографистов РФ.

"31 мая на 80-м году ушла из жизни режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России, почетный член Российской Академии художеств, академик Евразийской Академии телевидения и радио, почетный деятель искусств Москвы, отличник кинематографии РФ Людмила Васильевна Цветкова (31.10.1944 - 31.05.2023)", - говорится в сообщении.

Союз кинематографистов РФ выразил глубокие соболезнования родным и близким Цветковой.

Людмила Цветкова в 1967 году окончила Театральное училище им. М. С. Щепкина, класс В. Сперантовой и В. Смирнова. Творческий путь в кино начинала как актриса. Снялась более чем 40 фильмах, у таких режиссеров как Эльдар Рязанов, Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, Георгий Данелия. С 1996 года снимала фильмы в качестве режиссера. В ее режиссерской фильмографии более 20 документальных фильмов, среди которых "Истинный дар", "Брыкин бор", "Лесной колокольчик", "Красота живет здесь", цикл фильмов "Свидетели эпохи", посвященный героям войны и труда времен Великой Отечественной войны. С 2008 года - президент Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России. С 22 февраля 2022 года - член Художественного совета при Министерстве обороны РФ, секция "Кинематография".

Режиссер удостоена благодарности президента РФ, почетного знака Росзарубежцентра при МИД РФ "за вклад в дело дружбы", памятной медалью "Патриот России" Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве РФ.