Названы финалисты премии "Большая книга"

В короткий список вошли 15 произведений, среди которых книги Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Захара Прилепина, Василия Авченко

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Пятнадцать произведений современных российских писателей, среди которых книги Евгения Водолазкина, Алексея Сальникова, Захара Прилепина, Василия Авченко, вошли в короткий список 18-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Имена финалистов объявили в четверг на традиционном литературном обеде накануне фестиваля "Красная площадь", передает корреспондент ТАСС.

"Василий Авченко - "Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем", Юрий Буйда - "Дар речи", Оксана Васякина - "Роза", Михаил Визель - "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика, отца Рунета, трикстера, блогера и первопроходца, с описанием трех эпох Интернета в России", Евгений Водолазкин - "Чагин", - объявили члены экспертного совета премии, возглавляемого писателем Дмитрием Даниловым.

Также в числе финалистов - дилогия Эдуарда Веркина "снарк снарк", романы "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова, "ОТМА. Спасение Романовых" Алексея Колмогорова, "Волшебный хор" Евгения Кремчукова, "Валсарб" Хелены Побяржиной, "Шолохов. Незаконный" Захара Прилепина, "Оккульттрегер" Алексея Сальникова, "Выше ноги от земли" Михаила Турбина и "Салюты на той стороне" Александры Шалашовой.

Единственной рукописью, представленной в этом году в длинном списке, стала работа "Комендань" Родиона Мариничева, который также является сотрудником ТАСС. "Комендань" также вошел в число финалистов премии "Большая книга".

Лауреатов нынешнего сезона выберет жюри премии - Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более 100 человек. Награды победителям "Большой книги" вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в декабре.

Премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. Она вручается за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Лонг-лист премии формируется на основе отбора всех поступивших заявок. В шорт-лист входят 8-15 работ из длинного списка. Лауреатами премии в разные годы становились Павел Басинский, Даниил Гранин, Леонид Юзефович, Мария Степанова, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина и другие. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля "Красная площадь".