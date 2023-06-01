Путин считает, что в России замечательные традиции музыкальной культуры

Президент, в частности, рассказал, что посещал в годы жизни в Санкт-Петербурге концерты под руководством дирижера Евгения Мравинского

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что посещал в годы жизни в Санкт-Петербурге концерты под руководством дирижера Евгения Мравинского, и в целом высоко оценил традиции отечественной музыкальной культуры.

"У нас замечательные традиции музыкальной культуры", - сказал глава государства на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Путин напомнил, что в этом году отмечается 120 лет со дня рождения Мравинского. "Сейчас страна вспоминает выдающегося мастера - Мравинского, который в Ленинграде работал. И я частенько бывал в свое время на концертах, слушал оркестр под его управлением", - поделился президент.

Евгений Мравинский - народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Дирижер Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр), дирижер, главный дирижер и художественный руководитель Ленинградского филармонического оркестра. Под его управлением впервые исполнены ряд сочинений Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Николая Мясковского и других. Лауреат Сталинской и Ленинской премий.