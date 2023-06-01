В Минкультуры объяснили причину ротации экспертных советов

Как отметили в ведомстве, их обновление нужно для всесторонней оценки претендующих на господдержку кинопроектов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обновление экспертных советов Минкультуры России по игровому, документальному и анимационному кино, которые отбирают заявки организаций кинематографии на получение государственных субсидий, происходит ежегодно. Целью расширения диапазона экспертов является всесторонняя оценка проектов, претендующих на господдержку, сообщили журналистам в пресс-службе министерства в четверг.

"Ротация экспертных советов Минкультуры России по отбору проектов, претендующих на государственную поддержку кинопроизводства, осуществляется ежегодно. Целью расширения диапазона экспертов является всестороння оценка проектов, претендующих на господдержку", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в этом году был создан новый экспертный совет по отбору проектов игровых национальных фильмов для детей и юношества. "И в новый совет, и в другие советы, помимо представителей киноотрасли, вошли представители общественных организаций, в том числе Всероссийского родительского комитета, психологи, священники. Это является частью реализации государственной культурной политики, государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - отметили в пресс-службе.

Представители Минкультуры подчеркнули, что количество сотрудников министерства в экспертных советах по кинематографии не увеличилось. "Традиционно экспертные советы возглавляет директор департамента министерства, курирующий отрасль, также в состав входят соответствующие кураторы по направлениям. Это необходимо для координации деятельности советов", - добавили в пресс-службе.

Ранее Минкультуры вывело из экспертных советов режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, председателя правления киностудии "Союзмультфильм", генерального директора Киностудии им. Горького Юлиану Слащеву, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и других. Вместе с этим, как обратили внимание в газете "Ведомости", в составе увеличилось число представителей Минкультуры, также в него вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.