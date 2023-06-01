Кинофестиваль "Грачевский" открылся в Москве премьерой докфильма о создателе "Ералаша"

В программу основного конкурса фестиваля вошли девять полнометражных картин для детской и семейной аудитории, среди которых фильмы из России, Ирана, Армении, Узбекистана

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие первого Международного кинофестиваля "Грачевский" состоялось в Центральном доме кинематографистов в четверг, в Международный день защиты детей, передает корреспондент ТАСС. Фильмом открытия стала короткометражная документальная лента "Дядя Боря Ералаш", которая, как и фестиваль, создана в память об основателе киножурнала Борисе Грачевском.

"Бориса Юрьевича [Грачевского] все мы помним веселого, озорного. Мы хотели бы, чтобы все мероприятия, связанные с его именем, с его делом, имели доброе, веселое лицо. <…> Первый международный кинофестиваль "Грачевский" объявляется открытым", - сказал продюсер кинофестиваля, генеральный директор "Ералаша" Аркадий Григорян

Он выразил надежду, что данный фестиваль будет проводиться ежегодно. По словам Григоряна, основная идея фестиваля заключается в том, чтоб предоставить площадку для работ молодых кинематографистов.

Ранее в дирекции кинофестиваля отметили, что смотр станет новым этапом в развитии современного детско-юношеского кино. В программу основного конкурса фестиваля вошли девять полнометражных картин для детской и семейной аудитории, среди которых фильмы из России, Ирана, Армении, Узбекистана. Россия представляет в основном конкурсе шесть картин, это "Иван Семенов - школьный переполох" режиссера Антона Богданова, "Как починить велосипед" Никандра Федорова, "Календарь Ма(й)я" Виктора Фанасютина, "Ледяная история" Сергея Русакова, "Маленький воин" Ильи Ермолова, "Сокровища партизанского леса" Юрия Ильина.

В конкурс документального кино вошли 11 фильмов, среди которых ленты из России, Казахстана и Киргизии. В программе короткого метра 15 лет режиссеров из России, Франции, Казахстана и Киргизии. Также в программе кинофестиваля представлен образовательный блок. Слушателем профессиональных дискуссий и мастер-классов от представителей киноотрасли может стать любой желающий. В частности, в первый день фестиваля прошла творческая встреча с телеведущим Дмитрием Дибровым.

Жюри основного конкурса возглавила народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова. Вместе с ней оценивать фильмы будут армянский оператор Ваагн Тер-Акопян, российская сценаристка Мария Хмелик, замдиректора дирекции детских и юношеских программ Первого канала Татьяна Никольская, художник-постановщик из Узбекистана Данияр Абдурахманов, российский актер театра и кино Леонид Ярмольник и художник-аниматор "Ералаша" Юрий Смирнов.

О Грачевском

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем этого киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Среди его наград ордена Почета и Дружбы.

Грачевский умер 14 января 2021 года от последствий коронавирусной инфекции.