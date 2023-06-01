1 июня, 19:50

Историческое здание Театра им. Маяковского в Москве закрыли на ремонт

Театр продолжит работать в июне и июле - спектакли будут идти на Сцене на Сретенке

ТАСС, 1 июня. Историческое здание Театра им. Маяковского в Москве закрылось на ремонт, постановки театра будут идти на Сцене на Сретенке, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

"В Театре Маяковского завершение юбилейного сезона ознаменовано большим событием - с 1 июня здесь начали ремонт исторического здания на Большой Никитской, чтобы в 101-м сезоне принимать зрителей в новых, более комфортных условиях", - сказала собеседница агентства.

Между тем, по ее словам, театр продолжит работать в июне и июле - спектакли будут идти на Сцене на Сретенке. Помимо постановок этой сцены, здесь в июне будут сыграны "Кант" и "Поиск продолжается", которые обычно идут на Основной сцене.

Дата открытия исторической сцены Театра им. Маяковского будет объявлена дополнительно, отметила пресс-атташе.

Она также сообщила, что маяковцы отправятся в большой гастрольный тур по стране. "Tеатр посетит с гастролями Санкт-Петербург, Архангельск, Тобольск, Абакан", - проинформировала Вартанова.

Театр им. Маяковского завершит свой 100-й сезон 9 июля на Сцене на Сретенке показом премьерного спектакля "Войцек" в постановке Филиппа Гуревича. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация