В Москве откроется книжный фестиваль "Красная площадь"

Более 400 издательств представят свыше 100 тыс. наименований книг

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 400 издательств примут участие в одном из крупнейших российских книжных фестивалей "Красная площадь", который начинает свою работу в пятницу. Москвичей и гостей столицы ожидает свыше 100 тыс. наименований книг и обширная культурно-образовательная программа.

Фестиваль пройдет в этом году с 2 по 6 июня и продлится на один день дольше. В связи с этим организаторы рассчитывают на увеличение числа посетителей "Красной площади". Как отметили в пресс-службе фестиваля, в этом году к его участникам добавятся представители из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Еще одна особенность фестиваля - книги в его дни можно приобрести на 20%, дешевле, чем в книжных магазинах.

По традиции на фестивале будут работать 13 тематических площадок, где пройдут встречи с писателями, презентации книжных новинок, лекции и мастер-классы, театральные представления и музыкальные программы. Это площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Москва - литературный мегаполис", "Лекторий Знание. Книги", "Комиксы", "Музейная линия" и другие. Шатры и павильоны для мероприятий разместятся на пространстве от Исторического музея до храма Василия Блаженного, а также в ГУМе.

Фестиваль откроется на главной сцене выступлением пианиста Бориса Березовского и его учеников. В программе открытия прозвучат сочинения Сергея Рахманинова, Фрица Крейслера, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского, Эдварда Грига и Франца Шуберта. Главная сцена - площадка, на которой пройдут все крупные мероприятия фестиваля, за 5 дней здесь пройдет 38 мероприятий.

Кроме того, специальными музыкально-литературными программами отметят юбилеи Василия Жуковского, Владимира Маяковского, Максима Горького, Сергея Михалкова, Андрея Дементьева, Владимира Высоцкого и Сергея Рахманинова. Всего в программе "Красной площади" запланировано более 500 мероприятий.

Завершится фестиваль 6 июня в день рождения поэта Александра Пушкина. В этот день лучшим молодым писателям и поэтам вручат литературную премию "Лицей". Также состоится концерт "Пушкингала". На главной сцене прозвучат арии и романсы на слова А. С. Пушкина в исполнении солистов оперы Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

ТАСС является генеральным инфопартнером фестиваля "Красная площадь".