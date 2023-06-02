Учреждения культуры Москвы проведут на фестивале "Красная площадь" более 100 мероприятий

При поддержке столичного департамента культуры в лектории фестиваля организуют встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 100 презентаций книг, встреч с авторами и выступлений артистов запланировано на стендах Москвы в рамках фестиваля "Красная площадь", который проходит с 2 по 6 июня. Также посетители площадок могут оформить единые читательские билеты в городские библиотеки и пройти тест на знание классической русской литературы, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента культуры столицы.

"Культурные учреждения столицы приготовили для гостей фестиваля больше 100 мероприятий. На одной из площадок откроется настоящее библиотечное пространство: здесь можно будет взять книгу, узнать о полезных цифровых сервисах, встретиться с писателями. На другой пройдут спектакли, кинопоказы и презентации литературных новинок", - уточнила заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова привела пресс-служба департамента.

Столичные площадки будут называться "Библиотека" и "Малая сцена". Кроме того, при поддержке столичного департамента культуры в лектории фестиваля организуют встречи с искусствоведами, экскурсоводами и культурологами.

"2 июня посетители фестиваля узнают о жизни, творчестве и столичных адресах композитора Сергея Рахманинова, 150-летие которого отмечают в 2023 году. 3 июня искусствовед Юлия Киселева поведает посетителям о советских плакатах и творчестве Владимира Маяковского, а исследователь кино и продюсер Дмитрий Ревнивцев предложит аудитории изучить, как на протяжении века в кино менялся образ учителя. На следующий день состоится лекция об экранизациях произведений фантастов братьев Стругацких. В заключительный день фестиваля, 6 июня, на площадке "Малая сцена" покажут спектакль "Маяковский. Городской мюзикл", - отметили в пресс-службе.