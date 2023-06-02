Советник президента по культуре перечислил регионы, с которыми Россия будет сотрудничать

Владимир Толстой заявил, что страна "никогда не закрывалась от талантливого зарубежного искусства"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Китай, Индия, страны Латинской Америки, арабские страны и Африка являются регионами, с которыми у России есть сейчас большой потенциал для сотрудничества в сфере культуры. Однако с европейскими и западными странами отношения также будут восстановлены в будущем, без русской культуры они "чувствуют себя беднее", считает советник президента по культуре Владимир Толстой.

"Россия никогда не закрывалась от талантливого зарубежного искусства. Сейчас активно налаживаются контакты с теми странами, которые хотят взаимодействовать с Россией. Я только что вернулся из большой поездки по Китайской Народной Республике, и она абсолютно открыта к этому взаимодействию. Я думаю, открываются огромные перспективы в сфере образования, культуры также с Индией, странами Латинской Америки, арабским миром, с Африкой", - рассказал он в интервью ТАСС.

По мнению Толстого, ранее отечественное искусство во многом было ориентировано на западные образцы, сейчас оно становится разнообразнее.

"Мне кажется, что эта палитра расширяется и обогащается. Одно время мы довольно узко и в кино, и в театре были ориентированы на западные образцы какие-то, а сегодня мы видим, что этот спектр существенно шире, и открываем новые яркие образцы культуры", - отметил советник.

Однако Толстой считает, что связи с европейскими и западными странами тоже будут восстановлены со временем, потому что они "чувствуют себя беднее" без русской культуры. "Все должно идти своим естественным чередом и образом. Я абсолютно убежден, что без русской культуры мир, в том числе европейский и западный, чувствует себя беднее, и при первой же возможности культурные мосты будут снова выстроены", - сказал он.